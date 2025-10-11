Diese Kinderbücher dürfen in keinem Regal fehlen

Die kleine Qualle auf der Suche nach dem Poch – DK

POCH POCH! Was ist das bloß? Mitten im weiten Meer hört die kleine Qualle plötzlich ein rhythmisches Pochen — ein Herzschlag. Ein Fisch erklärt ihr, worum es sich dabei handelt, und lädt sie ein, zu lauschen. Doch bei ihr selbst … Stille. Also macht sich die Qualle neugierig auf den Weg durch die Unterwasserwelt, denn ihr eigenes Herz hört sie nicht. Ein einfühlsames Vorlesebuch ab drei Jahren, das Kinder darin bestärkt, ihre eigene Einzigartigkeit zu entdecken, zu akzeptieren und selbstbewusst zu sein. HIER geht es zum Buch!