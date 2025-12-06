Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Unsichtbare Gefahr

Legionellen-Fund: Wie sauber sind Thermen & Co.?

Wissenschaft
06.12.2025 17:00
Schwimmen birgt zahlreiche gesundheitliche Vorteile, aber auch gewisse Risiken.
Schwimmen birgt zahlreiche gesundheitliche Vorteile, aber auch gewisse Risiken.(Bild: Ulia Koltyrina - stock.adobe.com)

Das zumeist blitzblanke, klare Wasser in Thermal- und Schwimmbädern suggeriert Sauberkeit und lädt dementsprechend zum Eintauchen und Baden ein – doch der Schein kann trügen, wie jüngst positiv auf Legionellen getestete Wasserproben aus der Therme in Bad Tatzmannsdorf im Burgenland zeigten. Wie keimbelastet sind öffentliche Bäder also?

0 Kommentare

Schwimmen birgt zahlreiche Vorteile für die körperliche, soziale und mentale Gesundheit – aber eben auch gewisse Risiken, wie wohl jeder weiß, der sich schon einmal längere Zeit in einem Kinderbecken aufgehalten hat oder nach dem Besuch des Bades mit einem Fußpilz zu kämpfen hatte. Vor allem in Ferienzeiten, wenn besonders viele Menschen Thermen & Co. suchen, häufen sich Berichte und Beiträge in sozialen Medien, die den „Ekel-Faktor“ betonen. Doch wie stark mit Keimen belastet sind öffentliche Einrichtungen wirklich?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sebastian Räuchle
Sebastian Räuchle
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
139.554 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
129.575 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Wirtschaft
Trotz Milliardengewinn will Konzern Nulllohnrunde
117.454 mal gelesen
Die Gewerkschaft will die Nulllohnrunde nicht akzeptieren.
Mehr Wissenschaft
Krone Plus Logo
Unsichtbare Gefahr
Legionellen-Fund: Wie sauber sind Thermen & Co.?
Krone Plus Logo
Therme muss schließen
Gefährliche Erreger: Den Legionellen auf der Spur
Krone Plus Logo
„Krone“ im Schockraum
Erstaunliche Methode: Wie „Plan B“ Leben rettet
Klinische Studie läuft
Abnehm-Mittel für Haustiere könnte bald kommen
Höhepunktam 14.12.
Sternschnuppen-Regen der Geminiden startet
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf