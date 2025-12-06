Legionellen-Fund: Wie sauber sind Thermen & Co.?

Das zumeist blitzblanke, klare Wasser in Thermal- und Schwimmbädern suggeriert Sauberkeit und lädt dementsprechend zum Eintauchen und Baden ein – doch der Schein kann trügen, wie jüngst positiv auf Legionellen getestete Wasserproben aus der Therme in Bad Tatzmannsdorf im Burgenland zeigten. Wie keimbelastet sind öffentliche Bäder also?
Schwimmen birgt zahlreiche Vorteile für die körperliche, soziale und mentale Gesundheit – aber eben auch gewisse Risiken, wie wohl jeder weiß, der sich schon einmal längere Zeit in einem Kinderbecken aufgehalten hat oder nach dem Besuch des Bades mit einem Fußpilz zu kämpfen hatte. Vor allem in Ferienzeiten, wenn besonders viele Menschen Thermen & Co. suchen, häufen sich Berichte und Beiträge in sozialen Medien, die den „Ekel-Faktor“ betonen. Doch wie stark mit Keimen belastet sind öffentliche Einrichtungen wirklich?
