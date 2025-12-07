Vorteilswelt
La Liga

Real Madrid gegen Celta Vigo ab 21 Uhr LIVE

La Liga
07.12.2025 05:00
Real-Star Kylian Mbappe
Real-Star Kylian Mbappe(Bild: EPA/JAVIER ZORRILLA)

15. Spieltag in La Liga: Real Madrid trifft auf Celta Vigo. Das Spiel beginnt um 21 Uhr, wir berichten live (Ticker unten). Holen Sie sich mit Krone+ das Sky-Sport-Abo zum Spezialpreis.

Hier der Liveticker:

Gute Unterhaltung!

Mehr La Liga
Bundesliga im Ticker
Dortmund gegen TSG Hoffenheim – ab 17.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Hamburger SV gegen Werder Bremen ab 15.30 Uhr LIVE
Gnadenlose Tor-Show
Baumgartner trifft, Leipzig zerlegt Frankfurt
Deutsche Bundesliga
Laimer zaubert bei Kantersieg, Leverkusen verliert
Gegen Mönchengladbach
Talfahrt geht weiter! Nächste Pleite für Mainz

