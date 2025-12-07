„Lucky Luke“: Feurstein rutscht in Durchgang zwei

Eigentlich packte Lukas Feurstein schon seine Sachen, wollte sich schon langsam Richtung Flughafen nach Denver machen: Doch der Deutsche Alexander Schmid wurde nach Lauf eins disqualifiziert, der Vorarlberger rutscht damit als ursprünglich 31. doch noch in die Entscheidung rein.
Die „Krone“ berichtet aus Beaver Creek
Von den sechs gestarteten Österreichern sind beim Riesentorlauf in Beaver Creek vier in der Entscheidung dabei, Stefan Brennsteiner liegt auf Rang sechs. Auf das Podest fehlen dem Copper-Sieger gerade einmal 25 Hundertstel. Und das, obwohl der Salzburger fast im Schnee lag, mehr als die Hälfte des Laufes mit einem Stock bestritt. „Dafür ist es eigentlich ganz in Ordnung“, meint der Salzburger. Die Devise für die Entscheidung: „Ich werde schauen, dass ich oben einen besseren Rhythmus finde – herunten tue ich mir mit zwei Stöcken dann sicher etwas leichter.“
Zu hohe Bindungsplatte
Marco Schwarz folgt auf Rang neun („Eine solide Fahrt“), Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser rutschte als 26. gerade noch in die Entscheidung rein. Genau wie Lukas Feurstein, der sich eigentlich schon auf den Weg in Richtung Flughafen machen wollte. Ehe der Deutsche Alexander Schmid nachträglich disqualifiziert – er fuhr laut ersten Informationen mit einer zu hohen Bindungsplatte. Womit Feurstein den zweiten Durchgang eröffnen wird, erstmals in dieser Saison Riesentorlauf-Punkte holten könnte.
Premiere winkt
Nicht im Finale: Patrick Feurstein als 42. („Eine Katastrophe, wie ich skigefahren bin“) und Joshua Sturm als 41. („Ich bin wieder in meine alten Muster verfallen – das zipft mich richtig an“). Überlegen in Führung liegt der Schweizer Marco Odermatt, der auf Kurs in Richtung seines 49. Weltcupsieges ist. Es wäre sein erster in einem Riesentorlauf von Beaver Creek.
