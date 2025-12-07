„Lucky Luke“: Feurstein rutscht in Durchgang zwei

Von den sechs gestarteten Österreichern sind beim Riesentorlauf in Beaver Creek vier in der Entscheidung dabei, Stefan Brennsteiner liegt auf Rang sechs. Auf das Podest fehlen dem Copper-Sieger gerade einmal 25 Hundertstel. Und das, obwohl der Salzburger fast im Schnee lag, mehr als die Hälfte des Laufes mit einem Stock bestritt. „Dafür ist es eigentlich ganz in Ordnung“, meint der Salzburger. Die Devise für die Entscheidung: „Ich werde schauen, dass ich oben einen besseren Rhythmus finde – herunten tue ich mir mit zwei Stöcken dann sicher etwas leichter.“