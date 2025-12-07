Weihnachten entgegen: Stiller Aufstieg zum Stubeck

Kein Lärm, kein Drängen – nur das leise Knirschen des Schnees unter den Schuhen und gedämpfte Stimmen im Aufstieg. Hoch über Gmünd machten sich am 2. Adventsonntag wieder zahlreiche „Krone“-Leser auf den Weg zum 2370 Meter hohen Stubeck-Gipfel auf. Nicht, um etwas zu erreichen. Sondern um zur Ruhe zu kommen, um kurz der Hektik der Vorweihnachtszeit zu entkommen.