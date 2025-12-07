Weihnachten entgegen: Stiller Aufstieg zum Stubeck

Kein Lärm, kein Drängen – nur das leise Knirschen des Schnees unter den Schuhen und gedämpfte Stimmen im Aufstieg. Hoch über Gmünd machten sich am 2. Adventsonntag wieder zahlreiche „Krone“-Leser auf den Weg zum 2370 Meter hohen Stubeck-Gipfel auf. Nicht, um etwas zu erreichen. Sondern um zur Ruhe zu kommen, um kurz der Hektik der Vorweihnachtszeit zu entkommen.
Ausgangspunkt war die Frido-Kordon-Hütte, wo bereits spürbar wurde, dass diese Wanderung mehr ist als ein gemeinsamer Weg bergauf. Und dieses Mal zeigte sich auch das Wetter von seiner gütigen Seite: klare Sicht, kalte Luft, sanftes Licht. Mit jedem Schritt nach oben ließen die Adventwanderer den Alltag weiter zurück.
Die Adventwanderungen, getragen von der „Kronen Zeitung“, der Bergrettung und der Kirche Kärnten, sind seit fast zwei Jahrzehnten ein lieb gewonnener Bestandteil der Vorweihnachtszeit. An jedem Adventsonntag führt der Weg bewusst auf einen Berg – und mündet oben in einer Bergandacht. Kein Spektakel, keine Bühne. Nur Stille, Gemeinschaft und ein Moment des Innehaltens.
Am Gipfelkreuz des Stubecks wurde diese Haltung spürbar. Siegi und Rudi befestigten den Adventkranz rund ums Kreuz – eine einfache Geste mit großer Wirkung. Eine Tradition, die auf den ehemaligen Frido-Kordon-Hüttenwirt Willi Staudacher zurückgeht und bis heute weitergetragen wird.
Die „Krone“-Adventwanderungen zeigen eindrucksvoll: Sportlichkeit bringt uns hinauf, Besinnlichkeit bringt uns an.
Elisabeth Starz, Bergläuferin
Bild: Hannes Wallner
Hoch über Kärnten zelebrierte Bergseelsorger Roland Stadler eine berührende Andacht unter freiem Himmel. Worte, die nicht laut sein mussten. Gedanken, die Platz hatten. Viele hörten still zu, manche mit gesenktem Blick, andere mit weit offenem – hinein in die winterliche Bergwelt.
Für die Sicherheit der zahlreichen Teilnehmer sorgten auf dem Stubeck die Bergretter der Ortsstelle Lieser-Maltatal, wie immer aufmerksam, ruhig und verlässlich – ein fester Teil dieser Adventgemeinschaft.
Und während der Abstieg begann, richtete sich der Blick bereits nach vorne und viele freuen sich bereits auf den 3. Adventsonntag, denn da führen die „Krone“-Adventwanderungen bekanntlich auf den Villacher Hausberg, den Dobratsch. Ein weiterer Weg hinauf – und ein weiterer Moment, um dem Advent ein Stück näherzukommen.
