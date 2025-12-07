Napoli nach Sieg gegen Juventus Spitzenreiter

Die Neapolitaner behielten am Sonntag im Schlager gegen Juventus Turin dank eines Doppelpacks von Ex-Sturm-Graz-Stürmer Rasmus Höjlund (7., 78.) mit 2:1 die Oberhand und zogen um einen Punkt an Inter Mailand vorbei. AC Milan kann am Montag mit einem Erfolg bei Valentino Lazaros Torino aber wieder nach Punkten gleichziehen und die Spitzenposition zurückerobern.