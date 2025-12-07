Napoli nach Sieg gegen Juventus Spitzenreiter
Höjlund-Doppelpack
SSC Napoli ist zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der italienischen Fußball-Meisterschaft gesprungen.
Die Neapolitaner behielten am Sonntag im Schlager gegen Juventus Turin dank eines Doppelpacks von Ex-Sturm-Graz-Stürmer Rasmus Höjlund (7., 78.) mit 2:1 die Oberhand und zogen um einen Punkt an Inter Mailand vorbei. AC Milan kann am Montag mit einem Erfolg bei Valentino Lazaros Torino aber wieder nach Punkten gleichziehen und die Spitzenposition zurückerobern.
Dem Siebenten Juve gelang durch Kenan Yildiz (59.) nur der zwischenzeitliche Ausgleich. Einen Dämpfer setzte es auch für den Vierten AS Roma, mit einem 0:1 bei Cagliari gab es keine Punkte.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.