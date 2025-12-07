Herren-Riesenslalom in Beaver Creek ab 18 Uhr LIVE

In Rot nach Europa? „Wäre schon cool“

Dass er nun mit dem Roten Trikot fährt, sei eine Sache, von der er von klein auf geträumt habe. „In den letzten Jahren bin ich wegen dem Odi (Odermatt, Anm.) seiner Stärke meilenweit weggewesen. Ich war schon sehr überrascht.“ Diesen Flow möchte der Salzburger nun ins nächste Rennen mitnehmen. „Ich fühle mich derzeit sehr wohl auf Ski, versuche kluge Entscheidungen im Rennen zu treffen und richtig angriffig rennzufahren“, lautet Brennsteiners Prämisse. Das Rote Trikot nach Europa mitzunehmen, „wäre schon cool“. In Beaver Creek habe er in den vergangenen Jahren etwas Probleme gehabt, aber: „Wir haben für den nordamerikanischen Schnee etwas gefunden, was mir sehr gut hilft.“