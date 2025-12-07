Ein Schlag Rückstand! Straka verpasst Sieg knapp

Für den Ryder-Cup-Sieger, der am Samstag auf dem Weg zu einem Eagle für den Schlag des Tages gesorgt hatte, wäre auch deshalb mehr möglich gewesen, da er auf der 13 und 14 nur hauchdünn an einem Birdie vorbeischrammte. Matsuyama trat die Nachfolge des Weltranglistenersten Scottie Scheffler an, der 2023 und 2024 triumphiert hatte und sich diesmal mit Rang vier begnügen musste. Für den 33-Jährigen war es der zweite Turniersieg bei dem prestigeträchtigen Event.