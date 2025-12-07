Todes-Viren breiten sich jetzt im Nachbarland aus

Höhepunkt noch nicht erreicht

Um die 3000 Fälle von Hepatitis A wurden heuer in dem Nachbarland demnach bereits nachgewiesen, 32 Menschen haben die Erkrankung nicht überlebt. Und das Virus verbreitet sich immer mehr. „Wir befinden uns in einer Phase der Epidemie, bei der die Fallzahlen immer noch ansteigen. Den Höhepunkt haben wir noch nicht erreicht“, zeigt sich die Epidemiologin am staatlichen Gesundheitsamt Kateřina Fabiánová alarmiert.