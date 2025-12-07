Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarm im Advent

Todes-Viren breiten sich jetzt im Nachbarland aus

Ausland
07.12.2025 22:57
Um die 3000 Fälle von Hepatitis A wurden heuer in dem Nachbarland bereits nachgewiesen, 32 ...
Um die 3000 Fälle von Hepatitis A wurden heuer in dem Nachbarland bereits nachgewiesen, 32 Menschen haben die Erkrankung nicht überlebt.(Bild: Antonio Gravante - stock.adobe.com)

Gefährliche Erreger erteilen dem Andrang auf den Christkindlmärkten in Tschechien einen Dämpfer: Dort hat eine Hepatitis-A-Epidemie Einzug gehalten. Die Folgen davon werden wohl erst im Jänner so richtig zum Tragen kommen.

0 Kommentare

Glühwein, Bratwurst, Mandeln – die Adventszeit sorgt auch im Nachbarland für märchenhafte Stimmung. Wäre das nicht dieser blöde Erreger, der vor allem auf den Weihnachtsmärkten ideale Bedingungen für seine Ausbreitung vorfindet – er überträgt sich nämlich über Schmierinfektion.

Einem Bericht der „Tagesschau“ zufolge haben sich die Händler in Tschechien bereits gewappnet: Neue Hygiene-Regeln wurden eingeführt, die Tresen-Reinigung optimiert, Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt. „Wir benutzen alle Handschuhe, wir haben Desinfektionsmittel am Tisch, die Roste sind nur fürs Fleisch – kein Brot, kein Baguette“, erzählt Wurstbrater Mirek Goro.

Zitat Icon

Das Virus überlebt lange auf Oberflächen – und Hände sind ein sehr guter Überträger.

Epidemiologin Kateřina Fabiánová

Höhepunkt noch nicht erreicht
Um die 3000 Fälle von Hepatitis A wurden heuer in dem Nachbarland demnach bereits nachgewiesen, 32 Menschen haben die Erkrankung nicht überlebt. Und das Virus verbreitet sich immer mehr. „Wir befinden uns in einer Phase der Epidemie, bei der die Fallzahlen immer noch ansteigen. Den Höhepunkt haben wir noch nicht erreicht“, zeigt sich die Epidemiologin am staatlichen Gesundheitsamt Kateřina Fabiánová alarmiert.

Vor diesem Hintergrund sollte man sich aktuell besser nicht mit jemandem ein Glühwein-Häferl teilen oder zusammen eine Tüte gebrannte Mandeln nehmen. „Das Virus überlebt lange auf Oberflächen – und Hände sind ein sehr guter Überträger“, erklärt die Expertin. Für Touristen ist regelmäßiges Händewaschen das A und O, sagt Fabiánová. Die Lage sei vergleichbar mit Österreich, wo ebenfalls viele Fälle registriert werden.

Lesen Sie auch:
Die aktuelle Influenza-Variante könnte ansteckender sein und zu 20 Prozent mehr Infektionen ...
Klinik Donaustadt:
„Neue Influenza-Variante könnte ansteckender sein“
03.12.2025
Chikungunya-Virus
RKI warnt Reisende vor Anstieg von Tropenfieber
07.12.2025

Immunschwache besonders gefährdet
Viele Menschen seien nie mit dem Virus in Berührung gekommen und daher ungeimpft. „Der beste Schutz sind saubere Hände“, meint Milan Kubek, Präsident der tschechischen Ärztekammer. „Wer geimpft ist oder konsequent Hygiene einhält, muss sich keine Sorgen machen“, kalmiert Kateřina Fabiánová gegenüber der „Tagesschau“. Problematisch sei, dass nach der Infektion bis zum Ausbruch der Krankheit Wochen vergehen könnten. „Die Inkubationszeit beträgt bis zu 50 Tage. Ich bin gespannt, welche Zahlen wir dann sehen werden“, meint die Expertin.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf