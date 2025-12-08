Geschenke mit Mehrwert

Vorteilswelt
Österreich
08.12.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Houdek Photographie)

Der Countdown bis Weihnachten läuft, es ist Zeit, Geschenke für die Liebsten zu finden. Geschenkideen mit dem gewissen Etwas bieten dabei die Gutscheine der ÖAMTC Fahrtechnik mit ihren Trainings für alle. Ob für sportliche Fahrer, Bike-Enthusiasten oder SUV-Liebhaber. Mit Sicherheit mehr Fahrspaß zum Verschenken oder selber wünschen.

(Bild: Houdek Photographie)

Für erfahrene Fahrer

In Gefahren- und Notsituationen sind auch erfahrene Fahrer keine Profis, im Ernstfall muss aber rasch und richtig reagiert werden. Im Pkw Intensiv Training werden Notbremsen, Ausweichen, Schleudern und Stabilisieren mithilfe einer zufallsgesteuerten Schleuderplatte, Wasserhindernissen und spezieller Rutschbeläge trainiert. Das Feedback der erfahrenen Instruktoren sorgt für kontinuierliche Lernerfolge und mehr Fahrfreude.

Nach Absolvierung des Intensiv Trainings, wartet das Pkw Dynamik Training, bei dem Notmanöver bei ca. 80 km/h gefahren werden. Highlight ist der Handling-Parcours bei dem in rascher Abfolge alle zuvor erlernten Techniken und Manöver Anwendung finden. In 5 der 8 ÖAMTC Fahrtechnik Zentren kann man sogar sein Können im Aquaplaningbecken testen.

(Bild: Houdek Photographie)

Für alle mit B-Schein, die am Roller lösdüsen wollen

Leichtmotorräder liegen im Trend. Wer mit dem Roller unterwegs ist, muss sich keine Sorgen um Stau und Parkplatz machen. Bei 5 Jahren uneingeschränktem B-Führerscheinbesitz, darf nach eintägiger Praxisausbildung, auch ohne A-Schein, auf dem Roller Gas gegeben werden. Keine Prüfung und das Leihmotorrad ist im Training inklusive.

(Bild: Houdek Photographie)

Für den sicheren Saisonstart 

Mit dem Aktiv Training starten Biker sicher in die Saison. Sicherheit ist trainierbar und erhöht die Fahrfreude. Kurventraining und Blickführung bringen Fahrsicherheit – so wird man eins mit dem Bike und maximiert den Fahrspaß. Notbrems- und Ausweichmanöver bereiten auf heikle Situationen vor. Die erfahrenen Instruktoren, selbst leidenschaftliche Biker, runden das Training mit ihren Tipps perfekt ab.

(Bild: Houdek Photographie)

Für alle SUV-Enthusiasten

Den SUV Onroad & Offroad an seine Grenzen bringen? Auf der Fahrtechnikpiste werden der Einfluss von Bereifung, Gewicht und Lage des Schwerpunkts auf die Länge des Bremswegs bzw. des Kurvenverhaltens erfahren, das Fahrverhalten mit verschieden zugeschalteten Antriebskonzepten ausprobiert. Schleudern & Stabilisieren, Bergauf-, Bergab- sowie Schrägfahrten und auch der Einsatz der Assistenzsysteme sind Inhalt dieses sportlichen Trainings sowohl auf Asphalt als auch im Gelände.

€ 25,- sparen!

Viele ÖAMTC Fahrtechnik Gutscheine sind jetzt dank Weihnachtsbonus um € 25,- günstiger und in allen acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren, an den ÖAMTC Stützpunkten (ausgenommen Vorarlberg) und unter fahrtechnik-gutschein.at erhältlich.

