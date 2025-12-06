So tappen Jugendliche nicht in die Alkohol-Falle

Panik ist laut Armin Staffler von der Suchtpräventionsstelle kontakt+co in Innsbruck nicht nötig, wenn das Kind einmal mit einem Rausch nach Hause kommt. „Man sollte es aber auch nicht verharmlosen.“ Die pauschal richtige Reaktion gibt es nicht. „Jugendliche sind sehr individuell. Das muss man mit Augenmaß einschätzen“, rät Staffler.