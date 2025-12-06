So tappen Jugendliche nicht in die Alkohol-Falle

ÖFB-Gegner im Fokus! Kommt es zum Giganten-Duell?
Das wäre ein WM-Hammer
Auch wenn die Jugend immer weniger trinkt, ist Alkohol für Heranwachsende ein großes Thema. Experten verraten, wie gesunder Umgang aus erzieherischer, juristischer und medizinischer Sicht gelingen kann. Denn früher oder später kommen Jugendliche in unserer Gesellschaft mit Alkohol in Berührung. Wie das ablaufen kann, ohne dass daraus ein Problem erwächst.
Panik ist laut Armin Staffler von der Suchtpräventionsstelle kontakt+co in Innsbruck nicht nötig, wenn das Kind einmal mit einem Rausch nach Hause kommt. „Man sollte es aber auch nicht verharmlosen.“ Die pauschal richtige Reaktion gibt es nicht. „Jugendliche sind sehr individuell. Das muss man mit Augenmaß einschätzen“, rät Staffler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.