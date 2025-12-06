Wieso Frauen über 60 öfter Femizid-Opfer werden

ÖFB-Gegner im Fokus! Kommt es zum Giganten-Duell?
Das wäre ein WM-Hammer
Alarmierende Entwicklung: Die Femizid-Rate ist gerade bei älteren Steirerinnen besonders hoch. Über 30 Prozent der Opfer sind älter als 60.
Nach dem Mord an der 32-jährigen Stefanie P. aus Graz ist Gewalt an Frauen in aller Munde – doch eine Fachtagung der steirischen Frauenhäuser rückt am Dienstag in Graz eine Gruppe in den Fokus, die oft übersehen wird: Frauen über 60 Jahren werden überproportional oft Opfer von Femiziden in der Partnerschaft. „Über 30 Prozent der Opfer sind älter als 60“, sagt Michaela Gosch, Geschäftsführerin der Frauenhäuser. „Allerdings gibt es eine große Lücke, denn diese Altersgruppe wird mit Beratungen und in den Institutionen bei Weitem nicht so gut erreicht, wie es wünschenswert wäre.“
