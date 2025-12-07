Graz99ers übernehmen mit Sieg beim KAC Spitze

Salzburger Comeback nach 0:2

Die Salzburger holten nach zuletzt zwei Niederlagen wieder drei Punkte, liefen in Wien aber lange einem Rückstand nach, weil sie das Überzahlspiel der Vienna Capitals nicht in den Griff bekamen. Carter Souch nach 55 Sekunden und Christof Kromp (34.) verwerteten die ersten zwei Powerplays der Wiener zur 2:0-Führung der Heimischen. Michael Raffl schaffte ebenfalls mit einem Mann mehr auf dem Eis den Anschluss (38.). Im Schlussdrittel vollendeten Brandon Coe (44.), Troy Bourke (56.) und Mario Huber (60.) das Comeback.