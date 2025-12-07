Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ICE-Eishockeyliga

Graz99ers übernehmen mit Sieg beim KAC Spitze

Eishockey
07.12.2025 20:25
(Bild: GEPA)

Die Graz 99ers haben das Duell um die Tabellenspitze der ICE-Eishockeyliga gewonnen. Die Steirer machten am Sonntag im Schlager beim KAC im Finish einen 0:2-Rückstand wett und siegten mit 3:2 nach Verlängerung. 

0 Kommentare

Die Mannschaft von Dan Lacroix übernahm damit vor den punktgleichen Klagenfurtern Platz eins. Titelverteidiger Red Bull Salzburg feierte bei den Vienna Capitals einen 4:2-Sieg und schob sich wieder in die Top sechs.

  Im Duell der aktuell zwei besten österreichischen Mannschaften musste der KAC seine Legionäre Jan Mursak, Nick Petersen und Jordan Murray vorgeben. Kapitän Thomas Hundertpfund schied im ersten Drittel verletzt aus. Dennoch waren die Kärntner lange auf dem besten Weg zu drei Punkten.

  Finn van Ee brachte die Gastgeber in Führung (29.), indem er Torhüter Maxime Lagace die Sicht verstellte und einen Schuss von Thimo Nickl ins Tor verlängerte. Die Coaches Challenge der Grazer wegen eventueller Torhüter-Behinderung ging ins Leere. Sechs Minuten später traf auch Mario Kempe in Überzahl (35.). Im Schlussdrittel kämpften die Grazer vehement gegen die Niederlage an, schienen sich aber am souveränen Torhüter Sebastian Dahm die Zähne auszubeißen.

(Bild: GEPA)

  Innerhalb von 68 Sekunden schafften sie durch Chris Collins (56.) und Lukas Haudum (57.), der einen Pass von Anders Koch verwertete, doch noch den Ausgleich. Dank eines Powerplay-Treffers von Nicholas Bailen in der Overtime feierten die Grazer schließlich den sechsten Sieg in Folge und die Rückkehr an die Tabellenspitze.

Salzburger Comeback nach 0:2
Die Salzburger holten nach zuletzt zwei Niederlagen wieder drei Punkte, liefen in Wien aber lange einem Rückstand nach, weil sie das Überzahlspiel der Vienna Capitals nicht in den Griff bekamen. Carter Souch nach 55 Sekunden und Christof Kromp (34.) verwerteten die ersten zwei Powerplays der Wiener zur 2:0-Führung der Heimischen. Michael Raffl schaffte ebenfalls mit einem Mann mehr auf dem Eis den Anschluss (38.). Im Schlussdrittel vollendeten Brandon Coe (44.), Troy Bourke (56.) und Mario Huber (60.) das Comeback.

Lesen Sie auch:
Brandon Coe glich für die Eisbullen in Wien zum 2:2 aus. 
Trotz Rückstand
Kurzes Aufatmen in der Krise: Bulls siegen in Wien
07.12.2025

Die Pioneers Vorarlberg gaben die Rote Laterne an HC Innsbruck ab. Die Vorarlberger besiegten Fehervar 4:1, die Innsbrucker Haie mussten sich bei Olimpija Ljubljana 1:3 geschlagen geben. Der HCB Südtirol gewann bei Ferencvaros Budapest 3:1.

Samstag, 06.12.2025

Black Wings Linz – Pustertal Wölfe 3:2 (2:0,1:1,0:1)

Sonntag, 07.12.2025

Ferencvaros Budapest – HCB Südtirol 1:3 (1:0,0:2,0:1)

Pioneers Vorarlberg – Fehervar AV19 4:1 (0:0,2:1,2:0)

Vienna Capitals – EC Salzburg 2:4 (1:0,1:1,0:3)

EC-KAC – Graz99ers 2:3 n.V. (0:0,2:0,0:2,0:1)

HC Innsbruck – Olimpija Ljubljana 1:3 (0:1,0:1,1:1)

~

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
151.872 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
135.175 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
129.500 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Eishockey
ICE-Eishockeyliga
Graz99ers übernehmen mit Sieg beim KAC Spitze
U20-Eishockey-WM
Österreich gewinnt zum Auftakt gegen Slowenien
Krone Plus Logo
Eisbullen-Frust
Viveiros: „Schießen uns oft selber ins Bein!“
Krone Plus Logo
„Eine schwere Zeit“
Wie 99ers-Trainer Lacroix im Hurrikan stark blieb
Krone Plus Logo
Beim Spiel in Laibach
Aus Held wurde Buhmann! VSV-Goalie beschimpft

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf