OSV-Staffel schrammt knapp an Medaille vorbei

Napoli nach Sieg gegen Juventus Spitzenreiter
Höjlund-Doppelpack
Denkbar knapp hat Österreichs Lagen-Staffel (4 x 50 m) am Sonntag bei der Kurzbahn-Schwimm-EM in Lublin (Polen) Edelmetall verpasst.
Lukas Edl, Valentin Bayer, Simon Bucher und Heiko Gigler schlugen in 1:31,85 Minuten an, damit fehlte ihnen nur eine Hundertstelsekunde auf die drittplatzierten Spanier. Der Sieg ging in 1:30,49 an Italien. Bereits davor hatte Gigler im Finale über 50 m Kraul Platz sieben belegt.
Gigler, der 100-m-Lagen-Bronzemedaillengewinner, schlug in der Zeit von 21,10 Sekunden an. An seinen im Halbfinale aufgestellten Rekord von 21,00 Sek. kam der Kärntner nicht ganz heran, auch für das Podest hätte dieser um 19 Hundertstel nicht gereicht. Der Sieg ging in 20,70 an den Kroaten Jere Hribar.
