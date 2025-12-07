„Aufputzt is‘“ auf Rekordkurs in unseren Kinos

Es kommt auf die „Zutaten“ an

Also fragten wir den Macher, welche Erklärung er dafür hat, dass die Zahlen an den Kinokassen so durch die Decke gehen? „Die Idee, die Entwicklung vom Kabarettprogramm zum Film, die Erarbeitung des Drehbuchs, die Zusammensetzung des Teams, die Auswahl und Bereitschaft der Schauspielerinnen und Schauspieler und der Weg bis auf die Leinwand waren getragen von einer unglaublich guten Energie. Und dadurch auch von Humor und sehr viel Liebe zum Detail und zum Gegenüber. Es war für uns alle eine wunderschöne Reise. Ich denke, es ist möglicherweise wie bei einem guten Essen, wenn die Zutaten passen und die Stimmung in der Küche, dann wird man das schmecken, so Seidl zur „Krone“.