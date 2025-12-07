Mutter: „Wir hatten nichts mehr – außer Angst!“

Hilfe zu suchen, hat Überwindung gekostet

Als alle Rücklagen aufgebraucht waren und die Verzweiflung wuchs, fasste Carola R. kurz vor Weihnachten 2024 einen schweren Entschluss: Sie suchte erstmals Hilfe bei der Sozialberatung der Caritas. „Es hat mich viel Überwindung gekostet. Ich habe es heimlich gemacht, weil ich mich geschämt habe, nicht mehr weiterzukönnen. Aber wir hatten wirklich nichts mehr – nur noch Angst.“

Ein Funken Hoffnung

Caritas-Sozialberaterin Doris Crepax konnte die größte Not sofort lindern: Gutscheine für Lebensmittel halfen über den Dezember hinweg. Und als im Jänner auch noch eine hohe Nachzahlung für die Gasheizung kam, sprang die Caritas mit Mitteln aus der Aktion Funken Wärme ein. Für Carola R. war das wie ein Lichtblick in der Dunkelheit.