London-Heathrow
Kofferraub am Flughafen forderte 21 Verletzte
Bei einem Angriff mit Pfefferspray am Flughafen Heathrow der britischen Hauptstand sind 21 Menschen zu Schaden gekommen. Der Vorfall sorgte am Sonntag zudem zu Verkehrschaos rund um das wichtigste europäische Luftverkehrs-Drehkreuz.
Laut Zeugenaussagen und Aufnahmen aus Überwachungskameras hätten vier Männer im Aufzug eines Flughafen-Parkhauses einer Frau den Koffer geraubt und dabei Pfefferspray versprüht, schilderte Polizeisprecher Peter Stevens. Durch das Spray seien 21 Menschen verletzt worden, darunter eine Dreijährige. Ein 31-Jähriger wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung festgenommen.
Fünf Personen im Krankenhaus
Die unmittelbar Beteiligten hätten sich anscheinend gekannt, so Stevens weiter. Der genaue Hintergrund sei noch unklar, es handle sich aber offenbar um einen „isolierten Vorfall“. Sanitäter kümmerten sich vor Ort um 21 Verletzte, fünf von ihnen mussten ins Krankenhaus.
Der Vorfall und der damit verbundene Einsatz von Polizei und Rettungskräften führte zu Verkehrschaos rund um den passagierreichsten Flughafen Europas. „Wir haben eineinhalb Stunden im Verkehr festgesteckt“, klagte Jayesh Patel, der mit seiner Familie eigentlich einen Flug nach Indien nehmen wollte. „Wir sind zum Abfluggate gerannt, haben das Check-In um drei Minuten verpasst und wurden abgewiesen“, führte er aus. „Jetzt müssen wir 160 Kilometer zurück nach Hause fahren.“
