Kofferraub am Flughafen forderte 21 Verletzte

Der Vorfall und der damit verbundene Einsatz von Polizei und Rettungskräften führte zu Verkehrschaos rund um den passagierreichsten Flughafen Europas. „Wir haben eineinhalb Stunden im Verkehr festgesteckt“, klagte Jayesh Patel, der mit seiner Familie eigentlich einen Flug nach Indien nehmen wollte. „Wir sind zum Abfluggate gerannt, haben das Check-In um drei Minuten verpasst und wurden abgewiesen“, führte er aus. „Jetzt müssen wir 160 Kilometer zurück nach Hause fahren.“