Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Adventkalender

Tür 8: 10 x Philips Kaffeevollautomat

Advent
08.12.2025 00:01
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Erleben Sie vollen Genuss. Auch heute haben wir wieder einen tollen Preis im „Krone“-Adventkalender! Gewinnen Sie einen von zehn Philips Kaffeevollautomaten und bringen Sie Barista-Feeling in Ihr Zuhause. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 10 x Philips Kaffeevollautomat

(Bild: Philips)

Premium Kaffeegenuss 
Ein Knopfdruck genügt und der Philips EP2225/10 verwöhnt Sie mit dem Duft und Geschmack frisch gebrühten Kaffees – purer Genuss für jeden Tag.

Hier geht's zum Adventkalender

Türchen öffnen und gewinnen! (Link: Mediaprint)

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Kostenloser Newsletter-Service
Unsere E-Mail-Abonnenten haben die Nase vorn: In unserem Gewinnspiel-Newsletter bekommen Sie täglich präsentiert, welcher Preis sich hinter dem aktuellen Adventkalendertürchen verbirgt. Und das kostenlos in Ihrem persönlichen Mailpostfach! Melden Sie sich hier an:

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Newsletter
KMM
Krone Kreativ

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
151.061 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
139.416 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
132.269 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Advent
„Krone“-Adventkalender
Tür 8: 10 x Philips Kaffeevollautomat
„Krone“-Adventwandern
Weihnachten entgegen: Stiller Aufstieg zum Stubeck
Krone Plus Logo
„Krone“ testete durch
Punsch-Check auf den Linzer Weihnachtsmärkten
Türchen 7
Er bringt Mozzarella und Tofu in Kärnten auf Markt
Türchen 6
Mit seiner Schuhpflege sich auch den Bart rasieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf