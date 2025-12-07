Auto stürzt neben Brücke über Böschung in Bach

Ärztin kam zufällig dazu

„Die Insassen hatten zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug bereits verlassen und waren von einer zufällig nachkommenden Ärztin erstversorgt worden“, berichten die Helfer. Während der Kleinwagen per Kran aus dem Pesenbach geborgen wurde, versorgte der Samariterbund die Verletzten, die zur Sicherheit in Krankenhäuser gebracht wurden.