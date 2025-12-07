Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Verletzte

Auto stürzt neben Brücke über Böschung in Bach

Oberösterreich
07.12.2025 19:55
(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Drei Verletzte forderte ein spektakulärer Unfall in Feldkirchen an der Donau. Ein Kleinwagen stürzte neben einer Brücke über eine Böschung in den Pesenbach und blieb im Bachbett stecken. Die drei Insassen überlebten mit relativ glimpflichen Verletzungen, kamen ins Krankenhaus.

0 Kommentare

Die Alarmierung erreichte die Feuerwehrleute in jenem Moment, als der Adventmarkt in Feldkirchen in vollem Gange war: „Personenrettung, Verkehrsunfall, Pkw“, lautete die Alarmierung. 

Drei Feuerwehren aus den Ortschaften Bad Mühllacken, Landshaag und Mühldorf eilten zur Pesenbachbrücke der Aschacher Bundesstraße und fanden unterhalbt der Brücke den verunglückten Kleinwagen vor.

Ärztin kam zufällig dazu
„Die Insassen hatten zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug bereits verlassen und waren von einer zufällig nachkommenden Ärztin erstversorgt worden“, berichten die Helfer. Während der Kleinwagen per Kran aus dem Pesenbach geborgen wurde, versorgte der Samariterbund die Verletzten, die zur Sicherheit in Krankenhäuser gebracht wurden.

Ursache noch unklar
Die Ursache für den „Ausritt“ ist noch nicht klar. Entweder hatte der Lenker während der Fahrt die Kontrolle verloren oder ein Abbiegemanöver in eine Einfahrt neben der Brücke ging schief.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
151.872 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
135.175 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
129.500 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Oberösterreich
Drei Verletzte
Auto stürzt neben Brücke über Böschung in Bach
Sorge um 56-Jährigen
Auto von vermisstem Welser in Bayern gefunden
Krone Plus Logo
„Krone“ testete durch
Punsch-Check auf den Linzer Weihnachtsmärkten
Tausende Fahrgäste
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
„Funken Wärme“-Aktion
Mutter: „Wir hatten nichts mehr – außer Angst!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf