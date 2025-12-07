Auto stürzt neben Brücke über Böschung in Bach

Drei Verletzte forderte ein spektakulärer Unfall in Feldkirchen an der Donau. Ein Kleinwagen stürzte neben einer Brücke über eine Böschung in den Pesenbach und blieb im Bachbett stecken. Die drei Insassen überlebten mit relativ glimpflichen Verletzungen, kamen ins Krankenhaus.
Die Alarmierung erreichte die Feuerwehrleute in jenem Moment, als der Adventmarkt in Feldkirchen in vollem Gange war: „Personenrettung, Verkehrsunfall, Pkw“, lautete die Alarmierung.
Drei Feuerwehren aus den Ortschaften Bad Mühllacken, Landshaag und Mühldorf eilten zur Pesenbachbrücke der Aschacher Bundesstraße und fanden unterhalbt der Brücke den verunglückten Kleinwagen vor.
Ärztin kam zufällig dazu
„Die Insassen hatten zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug bereits verlassen und waren von einer zufällig nachkommenden Ärztin erstversorgt worden“, berichten die Helfer. Während der Kleinwagen per Kran aus dem Pesenbach geborgen wurde, versorgte der Samariterbund die Verletzten, die zur Sicherheit in Krankenhäuser gebracht wurden.
Ursache noch unklar
Die Ursache für den „Ausritt“ ist noch nicht klar. Entweder hatte der Lenker während der Fahrt die Kontrolle verloren oder ein Abbiegemanöver in eine Einfahrt neben der Brücke ging schief.
