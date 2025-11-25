Wie ist das wirklich mit Elektrosmog in E-Autos?

Beim Laden blieb die Belastung ebenfalls gering. Nennenswerte Magnetfelder traten vor allem beim AC-Laden im direkten Umfeld des Ladesteckers auf – vor allem zum Start des Ladevorgangs. Auch hier gab es keine Überschreitung der empfohlenen Höchstwerte im Körper. Beim DC-Schnellladen waren die Magnetfeldimmissionen trotz der höheren Ladeleistungen geringer ausgeprägt als am Normallader. Insgesamt waren die Expositionen beim Laden weniger stark als bei der Fahrt.