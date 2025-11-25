Überraschende FIFA-Strafe für Cristiano Ronaldo

Die FIFA verschont Cristiano Ronaldo! Der Fußball-Superstar wird trotz seines Ellenbogenchecks im Juni im WM-Eröffnungsspiel Portugals nach aktuellem Stand spielberechtigt sein.
Der Weltverband (FIFA) hat dem 40-Jährigen wegen seines Ellbogenchecks gegen Dara O‘Shea im WM-Qualifikationsspiel am 13. November in Dublin beim 0:2 der Portugiesen gegen Irland nur eine Fixsperre von einem Spiel aufgebrummt, diese hat er beim 9:1-Sieg gegen Armenien verbüßt. Eine Sperre für zwei weitere Partien gilt nun auf Bewährung.
Bewährungszeit
Sollte sich Ronaldo bis zum WM-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nichts mehr zuschulden kommen lassen, wird er demnach beim Turnier von Beginn an einsatzberechtigt sein.
Die Bewährungszeit gilt für die Dauer eines Jahres. Die FIFA hat nicht bekanntgegeben, warum eine ursprüngliche fixe Sperre für drei Spiele abgeschwächt wurde. Es war Ronaldos erster Ausschluss in 226 Länderspielen, er sieht seiner sechsten WM entgegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.