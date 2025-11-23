Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traum oder Wahrheit?

500 km fahren, 2 min Ladestopp, 6000 Euro – häh?!?

Motor
23.11.2025 06:00
Der Aion UT Super, frisch aus den Hallen der chinesischen GAC Group, will nichts weniger als zum ...
Der Aion UT Super, frisch aus den Hallen der chinesischen GAC Group, will nichts weniger als zum Volks-Stromer zu werden.(Bild: GAC Aion)

Es klingt wie ein Aprilscherz mit Preisschild, wie der feuchte Traum eines jeden Elektroauto-Skeptikers, der bisher nur mit den Augen gerollt hat: 500 Kilometer Reichweite, weiterfahren nach 99 Sekunden – und das Ganze für unter 6000 Euro. Gibt’s nicht? Gibt’s doch. Aber (noch) nicht bei uns.

0 Kommentare

Der Aion UT Super, frisch aus den Hallen der chinesischen GAC Group, will nichts weniger als die E-Mobilität neu erfinden. Und zwar nicht als Prestigeobjekt, sondern als Volks-Stromer. Doch hinter der Schlagzeile steckt – wie so oft – ein chinesisches Matroschka-Püppchen voller Schichten und Widersprüche.

99 Sekunden Ruhm
Der Akku wird nicht mühsam geladen, sondern einfach ausgetauscht. Einmal kurz anhalten, alter Akku raus, zack, neuer Akku rein – so simpel wie ein Boxenstopp in der Formel E.

In China funktioniert das bereits an rund 800 Wechselstationen, betrieben vom Konzern Aion, der wiederum auf den Zellgiganten CATL und auf JD.com als Technologiepartner setzt.

JD.com? Das ist jene E-Commerce-Maschine, die in Europa mittlerweile MediaMarkt und Saturn betreibt und in Asien den Online-Marktriesen Tiki kontrolliert. Man kann also davon ausgehen: Wenn irgendwo eine Batterie hängt, weiß JD, wie man sie verkauft.

Der Preis ist heiß – aber nur halb
Unter 6000 Euro für ein Elektroauto klingt nach dem sensationellen Durchbruch, auf den Europa seit Jahren wartet. Das Fahrzeug verfügt über „fortschrittliche intelligente Funktionen“ wie einen 14,6-Zoll-Zentralbildschirm mit drahtloser Handyintegration, intelligentem Sprachassistenten und Fahrerassistenzsystemen auf Level 2. 

Doch der Clou: Der Akku gehört nicht dazu. Wer ihn dauerhaft will, legt rund 11.000 Euro extra hin. Sonst mietet er ihn für rund 50 Euro im Monat.

Damit kippt die Euphorie etwas ins Mathematische: Wer zehn Jahre fährt, hat die Batterie längst zweimal bezahlt. Und plötzlich sieht das Elektro-Wunder gar nicht mehr so billig aus, sondern nur noch clever verpackt.

Vom Hochglanz zur Wirklichkeit
500 Kilometer Reichweite? Auf dem Papier, sicher. Aber in der Realität bleibt davon nicht viel. 500 Kilometer nach chinesischer Norm sind nicht viel mehr als 300 Kilometer nach WLTP. Was das dann real bedeutet, kann sich jeder selbst ausmalen.

Das Fahrzeug verfügt über fortschrittliche intelligente Funktionen wie einen 14,6-Zoll-Zentralbildschirm mit kabellosem Telefonanschluss, intelligenter Sprachinteraktion und Fahrerassistenzsystemen der Stufe L2. Sicherheitsmerkmale umfassen ABS, Bremskraftverteilung, Traktionskontrolle und mehrere Airbags.

Und die 99-Sekunden-Wechselstationen?
Die stehen – Überraschung – in China. Natürlich liebäugeln die Chinesen mit Europa. Doch zwischen einem funktionierenden Markt in Shenzhen und der Typenzulassung in Österreich liegen Welten. Sicherheitsnormen, Garantiebedingungen, Crashtests, Servicenetz – alles, was ein Auto in Europa teuer macht, steht noch auf der To-do-Liste.

Ob sich ein Aion UT Super zwischen Skoda, BYD und Dacia Spring behaupten könnte, hängt weniger vom Akkuwechsel ab als davon, wer im Notfall das Kundendiensttelefon abhebt.

Und doch – ein Signal
Trotz aller Fragezeichen bleibt der Aion ein Signal aus Fernost: China denkt Mobilität nicht mehr nur als Transport, sondern als System – vernetzt, austauschbar, skaliert. Dass dabei ein Online-Händler wie JD.com mitmischt, ist fast schon poetisch: Der Konzern, der uns Fernseher und Handys verkauft, liefert bald vielleicht auch den Akkuwechsel – zwischen Waschmaschine und Wochenangebot.

Fazit
Der Aion UT Super ist kein Witz, kein Blender, sondern ein ernstgemeinter Versuch, die Elektromobilität zu industrialisieren, zu demokratisieren – und gleichzeitig zu monetarisieren. Er riecht ein bisschen nach Zukunft, ein bisschen nach Risiko, und ganz stark nach dem, was China am besten kann: Tempo.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Bentley inszeniert den Continental GT Supersports mit leichtem Höllen-Anklang – passend zur ...
Teufelszeug
So macht Bentley den Continental GT zum Sportler
Carbon-Flügeltürer
Yangwang U9: Auf der Strecke mit BYDs Superboliden
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Erstaunlich hochwertig
Renault Twingo: Herz schlägt hoch, der Preis tief
Korea hebt ab
Hyundai Ioniq 9: Eskalation bei Platz und Luxus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
177.845 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
123.230 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
116.725 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
680 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Motor
Krone Plus Logo
Politiker-Karossen
Was können die Autos der Mächtigen besser?
Traum oder Wahrheit?
500 km fahren, 2 min Ladestopp, 6000 Euro – häh?!?
Warum patzen BMW & VW?
Teils erstaunliche Ergebnisse bei großem Crashtest
Tops und Flops
TÜV-Report: Das sind die (un)zuverlässigsten Autos
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf