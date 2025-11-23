500 km fahren, 2 min Ladestopp, 6000 Euro – häh?!?

Und doch – ein Signal

Trotz aller Fragezeichen bleibt der Aion ein Signal aus Fernost: China denkt Mobilität nicht mehr nur als Transport, sondern als System – vernetzt, austauschbar, skaliert. Dass dabei ein Online-Händler wie JD.com mitmischt, ist fast schon poetisch: Der Konzern, der uns Fernseher und Handys verkauft, liefert bald vielleicht auch den Akkuwechsel – zwischen Waschmaschine und Wochenangebot.