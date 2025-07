Renault Boreal: Dacia Bigster in fein und elegant

Renault-Fans müssen jetzt ganz tapfer ein. Da bringt ihre favorisierte Automarke ein brandneues, geräumiges SUV auf den Markt und keiner kann es kaufen. Zumindest niemand, der in Europa auf Autosuche geht. Der Boreal wird nur in Südamerika an den Start gehen, zunächst in Brasilien, wo er auch gebaut wird. Später soll der 4,56-Meter-Fünftürer, der im sogenannten „C-Segment“, also unterhalb der „Mittelklasse“ antritt, auch in der Türkei und in zahlreichen anderen Ländern außerhalb Europas angeboten werden. Hier landen derzeit gut 40 Prozent aller Modelle der Marke Renault. Zu wenig, findet die Zentrale in Paris.