Teils erstaunliche Ergebnisse bei großem Crashtest

Weniger mitteilsam gibt man sich in München. Das entsprechende Statement von BMW sagt im Grunde aus, das 2er Gran Coupé sei sicher und der fehlende Stern nicht so schlimm: „(…) Das BMW 2er Gran Coupé ist in vielen Punkten technisch verwandt mit dem BMW 1er. Da beide Fahrzeuge bis zur B-Säule sogar technisch identisch sind, wurden die Front-Crash-Werte des EuroNCAP-Tests des BMW 1er ohne neuerliche Tests für das BMW 2er Gran Coupé übernommen. Nur wo technische Unterschiede bestehen, wurde das BMW 2er Gran Coupé einem separaten Test unterzogen. (…) Zusammenfassend bietet das aktuelle BMW 2er Gran Coupé – wie auch der aktuelle BMW 1er – ein modernes Gesamt-Sicherheitskonzept mit einem hohen Niveau an passiver und aktiver Sicherheit, obwohl es im EuroNCAP die 5-Sterne Bewertung knapp verfehlt.“