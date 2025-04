Dacia legt nach: Mit Macht in die Mittelklasse

Auch im Elektro-Einstiegssegment tut sich was. Dacia ist hier ja bereits recht erfolgreich mit dem Spring unterwegs. Allerdings handelt es sich bei dem Mini-Stromer technisch immer noch um einen betagten Ableger eines in China gebauten Dongfeng-Kleinwagens. Der Nachfolger des Spring soll dagegen aus europäischer Produktion stammen und sich die Plattform mit dem kleinen Renault Twingo teilen. Aller Voraussicht nach will Dacia den neuen Spring noch in diesem Jahr präsentieren. Mit dem Marktstart wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 gerechnet – zu Preisen von unter 18.000 Euro.