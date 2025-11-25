Der Plan dieses Ukrainers schockte die Welt

Dmitrijew soll Putin davon überzeugt haben, die Verhandlungen auf der Grundlage von Geschäftsinteressen zu führen. Dem „Guardian“ zufolge begann er nach Trumps zweiten Amtsantritt schnell damit, dem Weißen Haus zu signalisieren, dass mit einem möglichen Friedensabkommen Geld zu verdienen sei. Dabei warb er dem Vernehmen nach mit der Aussicht auf milliardenschwere Verträge in der Arktis und anderen Bereichen der Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland – ein überzeugendes Argument für eine wirtschaftsorientierte Regierung.