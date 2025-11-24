Dieser beliebte Ford fuhr zum letzten Mal vom Band

Die Karriere des Focus begann 1998

Mit seinem New-Edge-Design, das sich durch klare Linienführung und mutig polygonale Details auszeichnet, war er damals ein echter Blickfang. Heute wirkt dieser Stil wie ein Relikt aus der Zeit der ersten SMS-Flatrates und Handys mit Klappantenne. Auch der Name war neu. Der Focus trat das große Erbe des Escort an und sollte Ford in der Kompaktklasse neu positionieren. Er wurde von Ford of Europe entwickelt, war aber von Anfang an für den Weltmarkt gedacht. Ab 2000 rollte er auch in den USA vom Band und avancierte dort schnell zum Bestseller.