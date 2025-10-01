Kindermuseum nützt Schwarmintelligenz der Kids

Nächste Mitmachausstellung zur Donau

Die im Vorjahr gestartete Hauptschau sei eine „wahnsinnig programmatische Ausstellung“, die die beiden Pfeiler des Museums vereint: Kunst und Spiel. Aufgrund des ungebrochenen Interesses habe man sich entschieden, die Laufzeit bis Februar zu verlängern und neue Stationen einzubauen, darunter die Mitmachstation „Hollabusch“, in der Licht und Sound durch gemeinsames Tanzen aktiviert werden. In Kooperation mit dem Kunsthistorischen Museum (KHM) hat man ein digitalisiertes Suchbild („Kinderspiele“ von Pieter Bruegel d.Ä.) integriert. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen will Zsutty auch als Brückenbauerin fungieren.