Die späte Wiederentdeckung der Michaelina Wautier

Im Zentrum steht der großformatige „Triumph des Bacchus“, bei dem man sich ob der vielen nackten männlichen Figuren lange nicht vorstellen konnte, dass eine Frau es gemalt haben könnte. Spannend ist neben dem innovativen Selbstporträt, das die Malerin mit Staffelei und Pinsel klar als solche identifizierbar macht, die erst jüngst wiederentdeckte Serie „Die fünf Sinne“, die Michaelina Wautier humorvoll als Knabenporträts umgesetzt hat. Die unverfälschten Blicke und die ungeschönte Mimik dieser Kinder zeugen von besonderer Menschenkenntnis.