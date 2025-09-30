Ein neuer Eiserner Vorhang aus alten Holzobjekten

Mit Erinnerung aufgeladene Objekte

„El Anatsui verbindet in seiner Arbeit seit jeher Menschen und Kulturen“, charakterisierte Kaspar Mühlemann Hartl, Geschäftsführer von museum in progress, die Arbeit des Künstlers. „Objekte haben oft mit Erinnerung zu tun, sie sind durch die menschliche Berührung aufgeladen“, ergänzte Hans-Ulrich Obrist als Teil der Jury. Für den Künstler selbst gibt es in seiner Kreation einen starken Zusammenhang mit Musik, wie er sagte. Die Märkte, von denen die Tabletts stammen, seien „pulsierende Bühnen des täglichen Lebens und Austauschs“, nun treten die „Rhythmen der westafrikanischen Alltagserfahrung“ in den Dialog mit der Staatsoper und ihrem Publikum.