Markus Huemer: Die Malerei und ihre Humanität

„Ein Fußballfeld muss baumfrei sein“ heißt die Personale von Markus Huemer in der Neuen Galerie Graz im Rahmen des Jahresmottos „Bloom“.
Ist das noch eine Blume? Großformatige Schatten und Lichter, blau auf schwarz, mal abstrakter und mal klar erkennbar zeigt Markus Huemer in seiner neuen Personale „Ein Fußballfeld muss baumfrei sein“ in der Neuen Galerie Graz. Der Oberösterreicher lebt in Berlin, doch kam er im Laufe seiner Karriere immer wieder nach Graz. Als Teil des Jahresthemas „Bloom“ sind 80 Werke aus den vergangenen 25 Jahren versammelt.
„Kunst bedeutet, den Dingen der Welt ein Bild zu geben“, sagt Huemer. Doch was heißt das in Zeiten, in denen künstlich erzeugte Bilder unsere Wahrnehmung fluten? Huemer nimmt diese Bilder und gibt ihnen – so Kurator Peter Peer – durch das Malen „die Humanität zurück“. Es geht nie bloß ums Objekt, sondern immer um seine Wahrnehmung, um das Verhältnis von Natur und Mensch.
Tote Pflanzen
Seine „getöteten“ Schnittblumen etwa scannt Huemer ein, verfremdet sie digital und malt sie schließlich – das Ergebnis ist betörend schön, viel schöner, als eine echte Blume es je sein könnte, doch im Kern muten die Sträuße dunkel an. Sie verfließen zu Gift und sind nicht zuletzt eine Kritik am klima- und umweltfeindlichen Kapitalismus.
Die Schau läuft bis 4. Oktober. Am 13. Mai (19 Uhr) ist die Eröffnung.
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