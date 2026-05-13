Markus Huemer: Die Malerei und ihre Humanität

Ist das noch eine Blume? Großformatige Schatten und Lichter, blau auf schwarz, mal abstrakter und mal klar erkennbar zeigt Markus Huemer in seiner neuen Personale „Ein Fußballfeld muss baumfrei sein“ in der Neuen Galerie Graz. Der Oberösterreicher lebt in Berlin, doch kam er im Laufe seiner Karriere immer wieder nach Graz. Als Teil des Jahresthemas „Bloom“ sind 80 Werke aus den vergangenen 25 Jahren versammelt.