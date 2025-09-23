Zart funkelnde Vorfreude: Baumschmuck aus Gablonz

Seit dieser Woche werden die Tage wieder kürzer – der Herbst ist da. Die Lebkuchen füllen längst die Regale, auch das Wetter hat umgeschlagen. Passend stimmt sich auch das MAK in Wien, das Museum für Angewandte Kunst, auf die nahende stille Zeit ein und zeigt im Kunstblättersaal bis Februar kostbaren wie filigranen Baumschmuck aus dem böhmischen Gablonz.