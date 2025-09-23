Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Glaskunst im MAK

Zart funkelnde Vorfreude: Baumschmuck aus Gablonz

Kultur
23.09.2025 16:00
Es müssen nicht immer Engelchen sein: Der Baumschmuck aus dem böhmischen Raum umfasst auch ...
Es müssen nicht immer Engelchen sein: Der Baumschmuck aus dem böhmischen Raum umfasst auch Tiere, Transportmittel und Alltagsgegenstände(Bild: Krone KREATIV/Museum für Angewandte Kunst MAK)

Mit der Schau „Fahrrad und Hummer“ zeigt das MAK noch bis Februar ausgewählten Christbaumschmuck aus dem böhmischen Gablonz. Die ausgestellten Glaskunstwerke sind Teil der 3000 Stück umfassenden Privatsammlung Neuwirth, die als Schenkung in den Bestand des Hauses übergeht.

0 Kommentare

Seit dieser Woche werden die Tage wieder kürzer – der Herbst ist da. Die Lebkuchen füllen längst die Regale, auch das Wetter hat umgeschlagen. Passend stimmt sich auch das MAK in Wien, das Museum für Angewandte Kunst, auf die nahende stille Zeit ein und zeigt im Kunstblättersaal bis Februar kostbaren wie filigranen Baumschmuck aus dem böhmischen Gablonz.

Das edle Nachtblau der Wände bringt es besonders gut zur Geltung: das zarte Glitzern, das den abgedunkelten Raum erfüllt. Nach Themen sortiert, von silbernen Stäben hängend und fein säuberlich in Vitrinen geschlichtet, verbreiten die zerbrechlichen Gebilde aus Glas vorweihnachtliches Strahlen. Einen Baum brauchen die Gehänge keinen. Die etwa 800 aufgefädelten Objekte formen selbst eine Art glitzernden Zauberwald.

Die Sammlung Neuwirth umfasst glitzernde Alltagsgegenstände wie Handtaschen....
Die Sammlung Neuwirth umfasst glitzernde Alltagsgegenstände wie Handtaschen....(Bild: MAK/Christian Mendez)
...oder Teekannen, für den Christbaum nachgebaut aus feinem Glas.
...oder Teekannen, für den Christbaum nachgebaut aus feinem Glas.(Bild: MAK/Christian Mendez)
Auch Dekors für die Baumspitze sind in Gablonz entstanden.
Auch Dekors für die Baumspitze sind in Gablonz entstanden.(Bild: Marlene Mautner)

Das Außergewöhnliche an den Dekorationen, ist der Alltagsbezug der kleinen Kunstwerke. Die Palette reicht von einer Sammlung an Handtaschen über Alltägliches wie Waschrumpeln bis hin zu Musikinstrumenten und schwerem Kriegsgerät. Dazu gibt es viel Natur: Spinnen und Heuschrecken tummeln sich neben Fischen, Libellen und Pfauen.

Es ist eine ganze Lebenswelt, die sich hier bestaunen lässt – nachgebaut aus Hohlperlen und Glasstäben, zusammengehalten und in Form gebracht mit Draht.

Lesen Sie auch:
Tobias Pils vor seiner eigens für das mumok realisierten temporären Wandmalerei
Krone Plus Logo
Museum Moderner Kunst
Maler Tobias Pils: Ganz groß im Bild
21.09.2025

Mit der Schau präsentiert das MAK einen Neuzugang in die Sammlung des Hauses – eine Schenkung der Kunsthistorikerin Waltraud Neuwirth. Etwa 3000 Stück Baumschmuck hat die ehemalige Kustodin des Museums über Jahrzehnte zusammengetragen, die ältesten aus den 1920ern, der Hochblüte der Produktion in Gablonz, die jüngsten aus den 1970er Jahren.

Es ist eine feine Schau, die dazu einlädt, in diesen Glitzerkosmos einzutauchen, innezuhalten und sich in den grazilen Details der Miniaturen zu verlieren – durchaus staunend.

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
168.294 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
146.198 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.412 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
1843 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1800 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1592 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Kultur
Glaskunst im MAK
Zart funkelnde Vorfreude: Baumschmuck aus Gablonz
Headliner sind fixiert
Nova Rock wartet mit internationalen Top-Acts auf
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Um 100 Millionen Euro
Wien baut Musical-Tempel für „richtig große Shows“
Absagen & Störaktionen
Wenn Kunst zum Blitzableiter für die Politik wird
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf