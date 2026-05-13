Wie man die Schrauben beim Publikum anzieht

Die Perlenfischer sind eine krude exotische Geschichte: Nadir und Zurga schwören sich zugunsten ihrer Freundschaft auf die von beiden begehrte Leila zu verzichten. Die wird keusche Tempelpriesterin, und muss für das Heil der Perlenfischer beten. Als Nadir zurückkehrt, bricht unter der Liebe der beiden sein Schwur und ihr Gelübde. Wie stellt man das heute auf die Bühne?

Es gibt ein paar Dinge, die muss man annehmen, weil es die Grundarchitektur des Werkes ist. Zum Beispiel, dass eine Frau eingesperrt wird und sich verschleiert, damit die Gesellschaft gesund bleibt. Das zu übersetzen, ist ein bisschen mühselig. Die Liebesgeschichte gehört genauso dazu wie die Männerfreundschaft.

Was man aber machen kann, ist von der Perlenfischerei in die Textilindustrie zu wechseln, oder den echten Tempel in einen Konsumtempel zu verwandeln.

Dadurch lässt sich thematisch eine andere Eingrenzung und ein neuer Bezug zur Gegenwart herstellen. Wir thematisieren den kolonialistischen, exotischen Aspekt, indem wir die Geschichte in einer globalisierten Zweiklassengesellschaft zeigen. Dadurch wird dieses Werk, das aufgrund des schlechten Librettos im Grunde unaufführbar ist, auf vielen Ebenen inhaltlich wieder interessant. Man macht aus einer Not eine Tugend, weil man diese Musik aufführen muss. Aber man wünscht diesem Werk eigentlich ein neues Libretto.