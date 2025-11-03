Europäische Forscher verblüffen mit Duft der Hölle

Daran schnuppern konnte man auf der Weltausstellung im japanischen Osaka. Dort wurden Tulletts gemeinsam mit Wissenschaftlern aus ganz Europa erstellte Gerüche Messebesuchern im EU-Pavillon dargeboten. Mit dem „Geruch der Hölle“ hat der Geruchshistoriker etwas ganz Besonderes auf die Expo gebracht. Ihn zu rekonstruieren, war nicht einfach. Krone+ verrät, wie sich der Gestank zusammensetzt – und Menschen darauf reagieren.