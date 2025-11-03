Europäische Forscher verblüffen mit Duft der Hölle

Wie riechen die Grachten von Amsterdam, welchen Duft verströmen Myrrhe und Weihrauch? Ein Team um den britischen Wissenschaftler William Tullett versucht nicht nur, solche Fragen zu beantworten, sondern auch, ikonische Gerüche für die Nachwelt zu archivieren. Selbst den „Geruch der Hölle“ hat man auf Basis von Literaturbeschreibungen nachgebaut.
Daran schnuppern konnte man auf der Weltausstellung im japanischen Osaka. Dort wurden Tulletts gemeinsam mit Wissenschaftlern aus ganz Europa erstellte Gerüche Messebesuchern im EU-Pavillon dargeboten. Mit dem „Geruch der Hölle“ hat der Geruchshistoriker etwas ganz Besonderes auf die Expo gebracht. Ihn zu rekonstruieren, war nicht einfach. Krone+ verrät, wie sich der Gestank zusammensetzt – und Menschen darauf reagieren.
