Protest bei Konzert von israelischem Orchester

Bereits in den vergangenen Tagen hatten pro-palästinensische Aktivistinnen und Aktivisten die Absage des Konzerts verlangt. Die Gewerkschaft CGT-Spectacle hatte die Philharmonie aufgefordert, das Publikum auf die „schwerwiegenden Vorwürfe“ gegen die israelische Regierung im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen hinzuweisen. Das Orchester spielte am Donnerstagabend in der Pariser Philharmonie unter der Leitung von Lahav Shani, der im kommenden Jahr Chefdirigent der Münchner Philharmoniker werden soll. Er war bereits mehrfach Ziel von Protesten.