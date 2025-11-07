„Russland könnte NATO schon morgen angreifen!“

Hybride Angriffe als Provokation

Sollfrank zufolge verfolgt Russland mit seinen hybriden Angriffen die Absicht, zu provozieren und die Reaktionsschnelligkeit der NATO zu testen. Ein Merkmal dieser Angriffe sei, dass man sie oft nicht eindeutig zuordnen könne. „Das ist Methode“, sagte der General. „Und diese Methode hat zum Ziel, Unsicherheit zu schüren, Angst zu erzeugen, zu schädigen, zu spionieren, zu testen.“ Die Russen nannten dies „nichtlineare Kriegführung“. „Das ist Kriegführung mit Angstmachen“, sagte Sollfrank.