Dodgers-Cap: Harry entschuldigt sich bei Toronto

„Dann nimmst du jede Cap“

Da er vom Dodgers-Besitzer zu dem Spiel eingeladen worden sei, habe er es für „höflich“ gehalten, diese Schirmmütze aufzusetzen, erklärte Harry. Auch habe sein zunehmend lichtes Haar eine schnelle Lösung erfordert: „Wenn dir eine Menge Haare auf dem Haupt fehlen und du sitzt unter Scheinwerfern, dann nimmst du jede Cap, die gerade verfügbar ist – sogar eine von den New York Yankees.“