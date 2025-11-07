ÖVP und SPÖ streiten jetzt um Lohntransparenz

Vor mehr als sechs Jahren wurde mit der Arbeit an der EU-Richtlinie zu Lohngleichheit und Lohntransparenz (engl. „Pay Transparency Directive“) begonnen. Seit Mai 2023 ist sie in Kraft.

Der letzte Schritt: Mit 7. Juni 2026 muss sie final auch in nationales Recht der Mitgliedsstaaten umgesetzt sein.

Ziel des Ganzen ist, den sogenannten Gender Pay Gap, also den Einkommensunterschied von Männern und Frauen, zu verringern und betrifft sowohl den öffentlichen als auch privatwirtschaftlichen Bereich.