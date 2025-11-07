Vorteilswelt
Auf Baugerüst gefallen

Attacke von Freund: Frau stürzt sich aus Fenster

Wien
07.11.2025 13:05
Die Frau sah keinen Ausweg mehr und ließ sich absichtlich aus dem Fenster im zweiten Stock ...
Die Frau sah keinen Ausweg mehr und ließ sich absichtlich aus dem Fenster im zweiten Stock fallen (Symbolbild).(Bild: Comofoto - stock.adobe.com)

Drama in Wien: Nach einem heftigen Streit in einer Wohnung in Wien-Hernals wusste eine Frau keinen Ausweg mehr und ließ sich am Donnerstagabend absichtlich aus dem Fenster im zweiten Stock fallen. Zuvor soll ihr Lebensgefährte Gegenstände auf sie geworfen und die Wohnung massiv beschädigt haben. 

0 Kommentare

Es ist ein besonders schwerer Fall von häuslicher Gewalt: Die Frau wurde so in die Enge gedrängt, dass sie sich absichtlich aus dem Fenster im zweiten Stock fallen ließ – wohl mit der Gewissheit, schwere Verletzungen davonzutragen.

Anrainer hörten dumpfen Knall
Ihr Freund, ein 23-jähriger österreichischer Staatsbürger, rastete derart aus, dass Anrainer den Lärm hörten und sofort die Polizei alarmierten. Kurz darauf war ein dumpfer Knall zu hören: Die Frau landete verletzt auf dem Baugerüst, das das Wohnhaus umgab.

Die Polizei bietet Hilfe

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

Die Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Mobiliar zertrümmert, Gegenstände geworfen
Zuvor hatten sich in der Wohnung grausame Szenen abgespielt: Das Paar hatte sich gestritten, der Mann wurde immer aggressiver, zertrümmerte Möbel und warf alles, was er in die Finger bekam, auf seine Partnerin. Immer weiter in die Ecke gedrängt, sah sie keinen Ausweg mehr und sprang aus dem zweiten Stock.

Der 23-jährige Mann wurde wegen Verdachts auf schwere Körperverletzung vorläufig festgenommen. Bei ihm fanden die Ermittler eine geringe Menge Crystal Meth, die sichergestellt wurde. Nach Anordnung eines Betretungs- und Annäherungsverbots sowie eines vorläufigen Waffenverbots wurde er von der Staatsanwaltschaft Wien wieder auf freien Fuß gesetzt. In der Vernehmung zeigte sich der Tatverdächtige nicht geständig. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Porträt von krone.at
krone.at
Kommentare

Wien
Auf Baugerüst gefallen
