Attacke von Freund: Frau stürzt sich aus Fenster

Mobiliar zertrümmert, Gegenstände geworfen

Zuvor hatten sich in der Wohnung grausame Szenen abgespielt: Das Paar hatte sich gestritten, der Mann wurde immer aggressiver, zertrümmerte Möbel und warf alles, was er in die Finger bekam, auf seine Partnerin. Immer weiter in die Ecke gedrängt, sah sie keinen Ausweg mehr und sprang aus dem zweiten Stock.

Der 23-jährige Mann wurde wegen Verdachts auf schwere Körperverletzung vorläufig festgenommen. Bei ihm fanden die Ermittler eine geringe Menge Crystal Meth, die sichergestellt wurde. Nach Anordnung eines Betretungs- und Annäherungsverbots sowie eines vorläufigen Waffenverbots wurde er von der Staatsanwaltschaft Wien wieder auf freien Fuß gesetzt. In der Vernehmung zeigte sich der Tatverdächtige nicht geständig. Die Ermittlungen dauern weiter an.