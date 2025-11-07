Frau wohl Opfer eines Tötungsdelikts in Australien

Wahrscheinlich sexuelles Motiv

Auch ein früheres Verfahren aus dem Jahr 2007 hatte bereits einen „sehr starken Verdacht“ geäußert, dass jemand aus Strobels Reisegruppe an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. O‘Sullivan wies dies nun zurück: Sie dürfe aufgrund gesetzlicher Änderungen ohnehin keine Schuldzuweisungen treffen und teile die damalige Einschätzung auch nicht, sagte sie. Es spreche vieles dafür, dass Strobel außerhalb des Campingplatzes getötet und vermutlich sexuell angegriffen wurde.