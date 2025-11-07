Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo

Der Hektoria-Gletscher liegt auf einer flachen Felsplatte unterhalb des Meeresspiegels, von der sich nach Beginn des Rückzugs große Eisabschnitte in schneller Folge lösten (siehe Zeitraffer-Video unten). „Gletscher ziehen sich normalerweise nicht so schnell zurück. Die Umstände mögen etwas speziell sein, aber dieser Umfang des Eisverlustes zeigt, was auch anderswo in der Antarktis passieren könnte, wo Gletscher nur leicht auf dem Boden aufliegen und das Meereis seinen Halt verliert“, warnt Luckman.