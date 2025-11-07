Mehr Insolvenzen, weniger Angestellte im Handel

Laut diesem wurden im dritten Quartal 190 Insolvenzen verzeichnet, das ist ein Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit sei jede fünfte Insolvenz im Handel registriert worden, sagte Will. Ein weiteres Ergebnis: Die Beschäftigung in der Branche ist rückläufig. Derzeit sind im gesamten Einzelhandel (einschließlich Kfz) 331.000 Menschen tätig. Seit Februar 2023 sei ein Rückgang zu beobachten, heißt es im Bericht, und zuletzt habe sich dieser beschleunigt.