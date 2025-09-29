Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Beeindruckende Kamera

iPhone 17 Pro im Test: Wie gut zoomt es wirklich?

Digital
29.09.2025 11:19

Apples neue iPhone-Generation ist da – und bringt zum traditionellen Luxuspreis etliche Neuerungen gegenüber dem Vorjahresmodell mit, vom frischen A19-Hauptprozessor mit verbessertem Kühlsystem bis zu neuen Kamera-Features, etwa in den Bereichen Zoom und Selfies. Lohnt sich das Upgrade? Wir haben es mit dem iPhone 17 Pro um 1300 Euro ausprobiert.

0 Kommentare

Voriges Jahr hat Apple seine iPhones in Sachen Bedienung einer Frischzellenkur unterzogen und ein Comeback programmierbarer physischer Tasten eingeläutet – der berührungsempfindliche Kamera-Auslöser und der „Action“-Button kamen gut an. Heuer spendiert man dem iPhone ein Design-Update und eine neue Kamera: Das getestete iPhone 17 Pro gibt es nun auch in Orange, Apple hat sich eine Innovation bei der Frontkamera einfallen lassen und spendiert eine neue Zoomkamera, mit der man Motive in guter Qualität bis zu achtfach vergrößert. Ob die Upgrades den hohen Preis von mindestens 1300 Euro rechtfertigen, lesen Sie im ausführlichen Test.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Beeindruckende Kamera
iPhone 17 Pro im Test: Wie gut zoomt es wirklich?
Krone Plus Logo
Überzeugt iPhone Air?
Apple vs. Samsung: Zwei superdünne Handys im Duell
Erstes Gameplay
Housemarque zeigt sein neues Action-Game „Saros“
Von sportiv bis elegant: Huaweis Watch GT6 Pro zeigt sich stilsicher.
Krone Plus Logo
Smartwatch im Test
Watch GT6 Pro: Kann Huawei den Vorsprung ausbauen?
Meta-Chef Mark Zuckerberg bei der Vorstellung der neuen smarten Brille.
Steuerung per Armband
Meta zeigt smarte Brille mit integriertem Display
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
134.099 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
130.357 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.831 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2208 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1845 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1569 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Beeindruckende Kamera
iPhone 17 Pro im Test: Wie gut zoomt es wirklich?
Nach Preiserhöhungen
DAZN: Konsumentenschützer fordern Rückerstattung
Jugendschutz
Schülerlaptops sollen ab 2026 sicherer werden
Experten sehen Risiken
Immer mehr Anleger fragen KI nach Investment-Tipps
Kalendereintrag verrät
Elon Musks Name soll in Epstein-Akten auftauchen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf