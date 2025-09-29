iPhone 17 Pro im Test: Wie gut zoomt es wirklich?

Apples neue iPhone-Generation ist da – und bringt zum traditionellen Luxuspreis etliche Neuerungen gegenüber dem Vorjahresmodell mit, vom frischen A19-Hauptprozessor mit verbessertem Kühlsystem bis zu neuen Kamera-Features, etwa in den Bereichen Zoom und Selfies. Lohnt sich das Upgrade? Wir haben es mit dem iPhone 17 Pro um 1300 Euro ausprobiert.
Voriges Jahr hat Apple seine iPhones in Sachen Bedienung einer Frischzellenkur unterzogen und ein Comeback programmierbarer physischer Tasten eingeläutet – der berührungsempfindliche Kamera-Auslöser und der „Action“-Button kamen gut an. Heuer spendiert man dem iPhone ein Design-Update und eine neue Kamera: Das getestete iPhone 17 Pro gibt es nun auch in Orange, Apple hat sich eine Innovation bei der Frontkamera einfallen lassen und spendiert eine neue Zoomkamera, mit der man Motive in guter Qualität bis zu achtfach vergrößert. Ob die Upgrades den hohen Preis von mindestens 1300 Euro rechtfertigen, lesen Sie im ausführlichen Test.
