Auf „Kalten Krieg“ folgte das „goldene Zeitalter“

Entspannt sitzt Christopher Drexler (54) an diesem verregneten Dienstag im Büro im Grazer Landhaus – nicht nur, weil sich der im Fußball bekennende „Rote“ über die jüngsten Erfolge des GAK freut. Obwohl er sein Leben lang Berufspolitiker war, scheint er mit seinem Abschied im Reinen zu sein: „Mir geht es, trotz etwas Wehmut, gut.“