Auf „Kalten Krieg“ folgte das „goldene Zeitalter“

Eine politische Ära in der Steiermark ist zu Ende gegangen: Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) hat seine letzte Landtagssitzung absolviert, er wechselt in die Privatwirtschaft. Mit seinem Nachfolger Werner Amon blickt er zurück auf das „goldene Zeitalter der Reformpartnerschaft“, eine zunehmende Niveaulosigkeit und eine besondere Faschingssitzung.
Entspannt sitzt Christopher Drexler (54) an diesem verregneten Dienstag im Büro im Grazer Landhaus – nicht nur, weil sich der im Fußball bekennende „Rote“ über die jüngsten Erfolge des GAK freut. Obwohl er sein Leben lang Berufspolitiker war, scheint er mit seinem Abschied im Reinen zu sein: „Mir geht es, trotz etwas Wehmut, gut.“
