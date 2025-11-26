Kinder getötet: Mutter muss lebenslang in Haft

Pärchen ersteigerte Koffer

Der Fall nahm seinen unfassbaren Lauf, als ein ahnungsloses Paar bei einer Räumungsversteigerung im Süden Aucklands zwei Koffer ersteigerte – und darin die sterblichen Überreste eines Mädchens und ihres Bruders fand. Die Kinder waren da bereits rund vier Jahre tot. Die Koffer hatten die ganze Zeit in einem Lagerhaus gestanden.