Mit Grönlands Tropfsteinen gegen den Klimawandel

Das klingt tatsächlich einmal nach einem aufregenden Job! Geologin Gina Moseley von der Universität Innsbruck erforscht Höhlen in Grönland, in denen kein Mensch zuvor war. Allerdings: Die Infos, die sie dort findet, zeigen, dass die Auswirkungen des Klimawandels bald nur allzu deutlich für uns alle zu spüren sein werden. Wie das mit unserer Chance aussieht? Wir haben nachgefragt!
Stockfinster und eiskalt ist es dort, wo man Geologin Gina Moseley bei ihrer Arbeit findet: in Grönlands Höhlen nämlich, bei Temperaturen von minus 20 Grad. Dort ist die Forscherin vom Institut für Geologie der Universität Innsbruck als eine Art „Klimadetektiv“ unterwegs.
