Bärin diente 23 Jahre als Restaurant-Attraktion

„Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe so müd geworden, daß er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt“, schrieb Rainer Maria Rilke in seinem Gedicht „Der Panther“. Diese berühmten Verse erinnern an das Schicksal der Bärin „Mici“. Seit ihrer Geburt wurde sie in einem kleinen Käfig im slowenischen Žirovnica festgehalten.