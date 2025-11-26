Zum WM-Finale kommt Verstärkung aus der Heimat

Der Hype rund um unser U17-Team setzt am Mittwoch auch die Verbandsspitze in Bewegung. Denn mit Erreichen des Halbfinales war für ÖFB-Boss Josef Pröll vergangene Woche klar: „Egal, ob es nun am Ende das Spiel um Platz 3 oder das Finale wird: Wir fliegen hin! Das ist dermaßen historisch, dass wir unbedingt dabei sein müssen.“