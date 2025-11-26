Vorteilswelt
Hype um das U17-Team

Zum WM-Finale kommt Verstärkung aus der Heimat

Fußball International
26.11.2025 06:30
Johannes Moser und die österreichische U17 begeistert bei der WM in Doha.
Johannes Moser und die österreichische U17 begeistert bei der WM in Doha.(Bild: GEPA)

Alle blicken vor dem WM-Finale am Donnerstag auf das Sensationsteam aus Österreich. Warum sich die Mannschaft von Teamchef Hermann Stadler auch vor Portugal nicht fürchten muss, welche besondere Verstärkung aus der Heimat anreist. 

0 Kommentare

Der Hype rund um unser U17-Team setzt am Mittwoch auch die Verbandsspitze in Bewegung. Denn mit Erreichen des Halbfinales war für ÖFB-Boss Josef Pröll vergangene Woche klar: „Egal, ob es nun am Ende das Spiel um Platz 3 oder das Finale wird: Wir fliegen hin! Das ist dermaßen historisch, dass wir unbedingt dabei sein müssen.“

