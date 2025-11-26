Zum WM-Finale kommt Verstärkung aus der Heimat

Alle blicken vor dem WM-Finale am Donnerstag auf das Sensationsteam aus Österreich. Warum sich die Mannschaft von Teamchef Hermann Stadler auch vor Portugal nicht fürchten muss, welche besondere Verstärkung aus der Heimat anreist.
Der Hype rund um unser U17-Team setzt am Mittwoch auch die Verbandsspitze in Bewegung. Denn mit Erreichen des Halbfinales war für ÖFB-Boss Josef Pröll vergangene Woche klar: „Egal, ob es nun am Ende das Spiel um Platz 3 oder das Finale wird: Wir fliegen hin! Das ist dermaßen historisch, dass wir unbedingt dabei sein müssen.“
