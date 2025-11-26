Lehrling ausgenutzt: Arbeiterkammer greift ein

Die Experten der AK Young griffen der Auszubildenden unter die Arme und erreichten nicht nur die Auszahlung der offenen Lehrlingsentschädigungen, sondern auch weitere Entschädigungsansprüche. „Im weiteren Verlauf haben wir festgestellt, dass innerhalb des Betriebs keine Person die Qualifikation oder Befugnis besaß, um Lehrlinge auszubilden“, erklärt AK-Young-Experte Erich Malle.