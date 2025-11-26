Skistart! So viel kostet Wintersport in Kärnten

Die Wintersaison läuft an. So früh wie selten sind Kärnten und Osttirol bereit für die Skisaison. „Die letzten sieben Tage waren kalt, es gab wenig Wind. 80 Prozent der Skipisten bei uns sind schon beschneit“, erzählt Josef Bogensperger, der Geschäftsführer der Bergbahnen Katschberg: „Das sind 64 Kilometer.“