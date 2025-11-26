Skistart! So viel kostet Wintersport in Kärnten

Die Wintersaison läuft an, Wintersportler können schon die legendären Ambros-Zeilen „In der Fruah bin i der erste, der wos aufe foahrt. Weil i wü Schifoan“ anstimmen. Zwei Skigebiete in Kärnten haben schon geöffnet – dank Neuschnee folgen bald mehr.
Die Wintersaison läuft an. So früh wie selten sind Kärnten und Osttirol bereit für die Skisaison. „Die letzten sieben Tage waren kalt, es gab wenig Wind. 80 Prozent der Skipisten bei uns sind schon beschneit“, erzählt Josef Bogensperger, der Geschäftsführer der Bergbahnen Katschberg: „Das sind 64 Kilometer.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.